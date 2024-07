Di Gennaro: “Con la perdita di Giroud credo non basti solo Morata”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il commentatore Antonio Di Gennaro che ha detto: “ Morata , ci siamo con il Milan: ma solo lui credo non basti. Con la perdita di Giroud serve gente di questo livello. Credo che ci sia grande ambizione, come hanno detto il tecnico e Ibra ”.

Ancora le sue parole

“A me Morata piace molto, conosce il nostro campionato, è molto migliorato come leadership. E' un acquisto con cifre ragionevoli ma serve altro al Milan lì davanti oltre a lui. Morata conosce il nostro calcio, lavora per la squadra ma in una Spagna che gioca divinamente".