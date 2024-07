Mercato Milan – Morata sì, ma Sky rilancia: “Sorpresa! Può arrivare anche…”

Entro stretto giro, il capitano della Spagna campione d'Europa Alvaro Morata potrebbe essere il primo colpo di calciomercato del Milan e diventare il nuovo centravanti rossonero. Stando alle ultime news , lo spagnolo è pronto a dire di sì all'offerta di Ibrahimovic , che lo ha corteggiato in maniera importante anche in prima persona. Per Morata sarebbe pronto un quadriennale da circa 4,5 milioni a stagione più bonus .

Come ben sappiamo, però, il Milan sta lavorando anche su altre importanti piste di mercato, alcune anche totalmente a sorpresa. In queste ultime ore infatti sono spuntati diversi nomi completamente nuovi in orbita rossonera, per diversi reparti. Facciamo dunque il punto nella nostra raffica di calciomercato, una notizia dopo l'altra. Partiamo dalla prima news che riguarda ben due nomi inediti per il Milan <<<