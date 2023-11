Di Francesco: “Contro il Milan dovremo essere concreti e attenti”

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato in vista della gara di sabato sera contro il Milan. Le sue parole...

In conferenza stampa ha parlato poco fa Eusebio Di Francesco che ha detto: "Sia noi che il Milan proveremo a vincere, è la normalità. Non è detto che recupereremo Mazzitelli. Sia Gelli, che Mazzitelli e Brescianini si sono allenati a parte, domani vedrete con i convocati. Marchizza sarà fuori per un po' di tempo, Lirola proveremo a recuperarlo col Torino".

Su cosa si aspetta dal match contro il Milan — "Concretezza credo sia un aggettivo da dover aggiungere alle qualità che dobbiamo avere. Dobbiamo alzare l'attenzione, specie nelle gare fuori casa dove dobbiamo essere anche più concreti rispetto a quanto faccio in casa. Garritano? L'ho fatto giocare in più ruoli, lo prendo in considerazione. Non fossilizzatevi sull'undici iniziale, chi entra a gara in corso spesso può cambiare il match".

