Di Francesco sui nuovi arrivati: “Zortea e Bonifazi sono out”

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato in vista dell'impegno contro il Milan di domani pomeriggio

In conferenza stampa ha parlato Eusebio Di Francesco che sui nuovi acquisti ha detto: “ Zortea ha avuto uno stiramente sul flessore, tornerà dopo la Fiorentina mentre Bonifazi ha un dolore al ginocchio. Spero di riaverlo anche lui con la Roma . Detto questo che i calciatori quando si fermano devono poi ritrovare anche la condizione fisica. E' un peccato ma cerchiamo di lavorare con quelli che abbiamo"

"Se ne occuperà il direttore con una conferenza. Non saranno convocati nè lui, nè Baez , nè Bidaoui perchè erano in procinto di partire".

