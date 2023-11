Di Chiara: “Pioli? Ovunque è stato ha garantito risultati, non si discute”

L'ex calciatore viola Aberto Di Chiara ha parlato del Milan in vista del match di questa sera contro la Fiorentina...

In esclusiva a Milan News ha parlato Alberto Di Chiara che su Stefano Pioli ha detto: “Lo stimo come persone e come allenatore. A me è sempre piaciuta molto la sua praticità, anche da calciatore”.

Ancora le sue parole — “È uno che non gira intorno alle cose o ai concetti: si mette in gioco, cerca delle soluzioni immediate, le attua e risolve i problemi. Magari non esisterà mai come filosofia il “Piolismo”, però ovunque è stato, Milan compreso mi sembra che i risultati li abbia sempre garantiti”. Queste le parole in esclusiva a MilanNews dove ha parlato Alberto Di Chiara.

