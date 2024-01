Di Canio: “Il Milan sta facendo il suo, non può fare il salto di qualità”

Le parole di Di Canio sul Milan

"Il Milan sta facendo il suo, deve blindare questa posizione e avere meno alti e bassi. E' una squadra che trova difficoltà nelle due fasi e non ha sostanza a centrocampo, si arriva facilmente in area di rigore. Secondo me, per le caratteristiche e l'equilibrio che non ha, non può fare il salto di qualità. Il suo lo sta facendo e può lottare per vincere l'Europa League".