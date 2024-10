Di Canio: “Leao fortissimo e va recuperato, ma deve mettersi in riga”

Sabato il Milan ha battuto 1-0 l'Udinese a San Siro, nel match dell'8a giornata di Serie A. Nel match è rimasto fuori Rafael Leao , che continua ad avere un rapporto conflittuale con Paulo Fonseca . Il numero 10 infatti, mentre era in nazionale, aveva rilasciato delle dichiarazioni che erano suonate come una frecciatina al tecnico . Dagli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio si è espresso sul comportamento dell'attaccante portoghese.

Le parole dell'ex rossonero: "Per certe scelte di Fonseca, la voglia di cambiare qualcosa, rischiando anche con giocatori che, tra virgolette, gli avrebbero dato la vita in campo e che si sarebbero impegnati professionalmente. E non è per essere contro Leao, l'ha detto Fonseca. Ha cercato di fare l'allenatore e più degli altri ha provato a portarlo a fare di più, forse ha avuto la presunzione di volerlo cambiare, dopo Roma gli ha dato la fascia per responsabilizzarlo...".