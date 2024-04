Di Canio: “Per la panchina del Milan quello che non è adatto è Conte”

Il Milan ha deciso di concludere il rapporto con Stefano Pioli al termine della stagione. Dopo aver sondato diversi nomi, al momento il club sembra orientato su Julen Lopetegui . I tifosi però non sono soddisfatti di questo nome e soprattutto sui social stanno facendo il nome di Antonio Conte . Intervenuto a 'Sky Calcio Club', Paolo Di Canio ha espresso il suo parere su Conte come successore di Pioli.

Le parole dell'ex rossonero

"Chi per la panchina del Milan? Io credo che quello non adatto per le caratteristiche, perché secondo me farebbe vendere subito due giocatori al Milan, si fa prendere 160/170 milioni e poi farebbe la squadra come decide lui, è Antonio Conte".