Deulofeu: “Momento più bello della mia carriera? La tappa al Milan!”

Tra le squadre che hanno sorpreso tutti in questo inizio di stagione c’è sicuramente l’Udinese, al terzo posto in classifica con 16 punti. Uno dei giocatori che più si è messo in mostra è Gerard Deulofeu, vecchia conoscenza del Milan . L’attaccante spagnolo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Mundo Deportivo, dove ha raccontato del suo momento presso i bianconeri e dell’ottima prima parte di stagione. Proprio ai media spagnoli ha parlato anche della sua ex squadra rossonera. Ecco di seguito le sue dichiarazioni:

Sul momento più bello della sua carriera ha detto: "Al momento, direi la tappa del Milan, che si è conclusa con un gol alla Francia nel suo campo con la selezione. Per la felicità, in questo momento, e per essere consapevole del mio ambiente professionale e familiare, della preparazione delle partite, anche in questo momento. Ma per la grandezza del momento, per essere andato in nazionale, sono tornato anche al Barça… Penso a quel momento, nel 2017".