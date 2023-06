Milan, la designazione arbitrale per l’ultima contro il Verona

Ormai manca sempre meno alla fine di questa stagione. Domenica alle 21 il Milan giocherà l' ultima partita di campionato , a San Siro , contro il Verona . Un match in cui i rossoneri si giocano ancora la possibilità del terzo posto, mentre i gialloblù cercano punti salvezza.

Intanto l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 38esima giornata di Serie A. A dirigere Milan-Verona sarà Paolo Valeri, della sezione di Roma 2. Il direttore di gara avrà come assistenti Giallatini e Preti, mentre il IV Uomo sarà Volpi. Al Var ci sarà Mariani, con il supporto di Muto come Avar.