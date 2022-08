Milan, designato l’arbitro per la gara di domenica contro i bergamaschi

Domenica alle 20:45 il Milan scenderà in campo al Gewiss Stadium per la seconda giornata. Ecco l’arbitro designato per il match.

È partita nel migliore dei modi la stagione del Milan, che ha battuto per quattro reti a due la formazione bianconera. I rossoneri sono scesi in campo e hanno dimostrato di essere gli stessi di pochi mesi fa, gli stessi che hanno vinto lo Scudetto. Grande partenza in generale per tutte le big italiane, che sono riuscite a conquistare i tre punti e a non deludere le aspettative. Dopo solo novanta minuti di gioco, il campionato ha dimostrato di essere ancora più competitivo rispetto a quello dello scorso anno.

Tra pochi giorni ci sarà la seconda giornata di Serie A e proprio oggil’Aia ha reso noti gli arbitri designati per i vari match. L’attesissimo scontro tra Atalanta e Milan, in programma domenica sera al Bentegodi, è stato affidato a Maresca. Vediamo di seguito tutti i nominativi degli arbitri e assistenti per la seconda giornata di campionato:

Torino – Lazio sabato ore 18.30

Piccinini

Tolfo – Capaldo

Iv: Marinelli

Var: Di Paolo

Avar: Longo S.

Udinese – Salernitana sabato ore 18.30

Aureliano

Bindoni – Imperiale

Iv: Perenzoni

Var: Nasca

Avar: Paganessi

Inter – Spezia sabato ore 20.45

Ghersini

Di Iorio – Raspollini

Iv: Santoro

Var: Marini

Avar: Guida

Sassuolo – Lecce sabato ore 20.45

Colombo

Rossi M. – Marchi

Iv: Miele G.

Var: Paterna

Avar: Irrati

Empoli – Fiorentina domenica ore 18.30

Marchetti

Mokhtar – Trinchieri

Iv: Sacchi

Var: Mazzoleni

Avar: Passeri

Napoli – Monza domenica ore 18.30

Fourneau

Massara – Sechi

Iv: Rutella

Var: Irrati

Avar: Paterna

Atalanta – Milan domenica ore 20.45

Maresca

Baccini – Prenna

Iv: Sozza

Var: Valeri

Avar: Costanzo

Bologna – Verona domenica ore 20.45

Marcenaro

Cipressa – Scatragli

Iv: Gualtieri m.

Var: Guida

Avar: Marini

Roma – Cremonese lunedì ore 18.30

Massimi

Meli – Peretti

Iv: Ayroldi

Var: Fabbri

Avar: Muto

Sampdoria – Juventus lunedì ore 20.45

Abisso

Palermo – Zingarelli

Iv: Cosso

Var: Banti

Avar: Lo Cicero