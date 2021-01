Derby di Coppa Italia: i convocati di Stefano Pioli

INTER-MILAN: I CONVOCATI Derby di Coppa Italia, Quarti di Finale: i rossoneri a disposizione

Dopo la sconfitta di sabato in campionato, i rossoneri hanno subito l’occasione per reagire. A San Siro va in scena il secondo Derby stagionale, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Inter-Milan, dunque: questi i rossoneri a disposizione di Mister Pioli per la partita. PORTIERI

A. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu. DIFENSORI

Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers. ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

Milan, problemi di formazione in vista del derby

Non fa in tempo a respirare l’infermeria di casa Milan: anche stasera Stefano Pioli non avrà molta possibilità di scelta. Ma andiamo con ordine: innanzitutto mancherà Gigio Donnarumma per squalifica e al suo posto sarà schierato Tatarusanu. In difesa riposerà Calabria con Diogo Dalot al suo posto, poi i titolari Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Tonali è in dubbio: al suo posto in mediana, al fianco di Kessie, ci sarà Meité. Davanti confermato Ibrahimovic, con Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao sulla trequarti; panchina iniziale per Mandzukic (non al meglio) e Rebic. È 25esimo derby in Coppa Italia. Nel bilancio sono avanti i rossoneri con 10 vittorie a sette, e sette pareggi. Le ultime cinque partite di Coppa sono state tutte giocate nei quarti di finale: i rossoneri hanno passato il turno nel 1998 (5-1 complessivo tra andata e ritorno) e nel 2017, mentre i nerazzurri dopo la doppia sfida del 2000.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic.

Inter e Milan vanno a caccia della semifinale dunque, così come la Juventus che sfiderà la SPAL all’Allianz Stadium. Atalanta-Lazio e Napoli-Spezia le altre gare. Questa la probabile formazione dell’Inter di Antonio Conte:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku.

Allenatore: Antonio Conte.

