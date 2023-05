De Laurentiis: “Ora la Champions, se gli arbitri non ci fermano…”

Dopo la festa rinviata nel weekend, il Napoli ieri ha conquistato aritmeticamente il suo terzo Scudetto . La squadra di Spalletti ha pareggiato 1-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese , prendendosi il punto decisivo per mettere il sigillo sulla vittoria del titolo. I padroni di casa erano passati in vantaggio con il gol di Lovric, ma poi ci ha pensato Osimhen a segnare la rete che ha regalato il trionfo. Gli azzurri così mettono il punto a un campionato dominato , in cui non c'è stata praticamente storia.

In un'intervista concessa alla CBS, Aurelio De Laurentiis ha mostrato le sue prossime ambizioni dopo questo successo: "Speriamo di aver iniziato una nuova era, per vincere il prossimo anno, e quello dopo ancora. Ma ora noi dobbiamo vincere la Champions League e ci proveremo, se gli arbitri non ci fermeranno. Siamo stati eliminati perché per due volte gli arbitri non sono stati buoni, ma questa è la UEFA. Eravamo i più forti in Champions. Ci riproveremo l’anno prossimo e negli anni successivi".