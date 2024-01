Il Milan ha già deciso il futuro di Popovic: ecco dove giocherà

Salvo clamorosi colpi di scena è già scritto il futuro di un ragazzo come Popovic . L'ultimo acquisto in ordine cronologico del mercato di riparazione del Milan dovrebbe andare a giocare con la Primavera di Ignazio Abate . Una scelta che permette alla squadra di poter avere una rosa competitiva anche tra i giovanissimi.

Ricordiamo che il classe 2006 è una vera e propria stellina del calcio europeo. Con le sue giocate punta ad arrivare davvero in alto in vista delle prossime settimane e delle prossime stagioni. Per lui non sarà sicuramente semplice mettersi in mostra sin da subito, ma i numeri dimostrano che si parla di un calciatore che le potenzialità per fare bene le ha.