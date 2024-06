De Zerbi sull’Italia: “Il gap con le big lo può colmare solo Spalletti”

In esclusiva a Italpress ha parlato Roberto De Zerbi che ha detto: “Come vedo l'Italia all'Europeo? Facciamo tutti il tifo per Spalletti e per i giocatori, sarà difficile, ma in quelle competizioni l'Italia si esalta. La Nazionale ha tanti buonissimi giocatori, ma non ha una stella come Baggio, Totti o Del Piero di alcuni anni fa. Manca il giocatore con quel fascino, il gap lo può colmare solo Spalletti”.