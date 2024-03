De Zerbi svela: “Non è vero che non penso all’Italia. Tornerò, ma…”

Ieri, nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Brighton, il tecnico del club inglese ha parlato di un suo possibile ritorno in Italia. Ecco cosa ha detto: "Non è vero che non penso all'Italia, è il mio Paese. Però io faccio quello che mi piace e che mi fa essere felice, come stare al Brighton. Ho la fortuna di avere una squadra che mi permette di giocare queste competizioni e mi dà soddisfazioni ma anche quando perdiamo trovo delle cose belle dai giocatori che alleno. Più avanti, non so quando, tornerò in Italia. Ma non c'è un motivo prestabilito".