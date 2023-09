De Siervo: “Non preoccupato dall’Arabia, Mancini ha fatto la sua scelta”

A margine della presentazione del progetto Calcio Social Responsability - Mission 2030, ha parlato l'amministratore delegato di Lega Serie ALuigi De Siervo che alla domanda se fosse preoccupato dalla crescita del calcio saudita ha risposto: “Assolutamente no. Credo che l'investimento fatto dall'Arabia Saudita abbia portato nelle casse europee una grande quantità di denaro, che verrà usata per acquistare nuovi calciatori. I giocatori andati in Arabia Saudita sono tutti all'apice della propria carriera, i migliori continuano a giocare e crescere nelle grandi leghe europee".