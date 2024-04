Di nuovo De Rossi: “Tutte le porte in faccia prese mi hanno portato qui”

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato in vista della sfida di domani al Milan. Ecco le sue parole...

Lorenzo Focolari Redattore 10 aprile 2024 (modifica il 10 aprile 2024 | 20:47)

In conferenza stampa ha parlato Daniele De Rossi che ha detto: “Se mi ha cambiato allenare la Roma? Tutte le porta in faccia che ho preso negli ultimi 7-8 mesi mi hanno portato ad allenare la Roma. Alle volte ci piangiamo addosso ma poi va sempre tutto bene".

Se è una partita senza favorite — "Grazie a Dio la classifica non conta. Ho letto da qualche parte che la Roma non ha nulla da perdere. No, la Roma ha tutto da perdere. Non siamo qui a fare le comparse. Pareggio? Dovremmo essere un po machiavellici per giocare per il pareggio, noi dobbiamo provare a vincere".

Su cosa ha detto ai giocatori — "Ho detto di rimanere coi piedi per terra, ma non c'è stato bisogno. Ho visto allegria, sorrisi e in campo sono andati forte. Mi basta così. Non penso di vederli molli domani. Questa partita è importante come il derby".

Su Mancini — "Sta bene, non ha contraccolpi ed è felicissimo e allegrissimo. Abbiamo accettato la decisione del Giudice e doneremo la somma in beneficenza".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.