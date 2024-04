A poche ore da Milan-Roma: “Cardinale ha preso una pesantissima decisione” | News

La doppia sfida europea contro la Roma segnerà quasi totalmente l'esito finale di questa stagione per il Milan . Tante valutazioni di fine stagione passeranno infatti dall' Europa League , che è praticamente l'ultimo e l'unico obiettivo rimasto ai rossoneri da qui al termine. Certo, a pesare sarà anche il cammino in campionato - con il Milan che vuole blindare il secondo posto - e magari anche dal derby di ritorno. Ma ciò che conterà maggiormente sarà appunto proprio l'esito del doppio confronto contro la Roma e le fasi finali dell'Europa League.

Anche perché, ad oggi, di concreto rimangono solo i dati negativi di inizio stagione, tra risultati altalenanti, i tantissimi infortuni e le eliminazioni premature da Champions League e Coppa Italia. Questi sono dati di fatto oramai assodati, ora il Milan deve andare avanti e spazzarli via con i risultati che può ottenere in questo finale di stagione. E proprio a poche ore da Milan-Roma, l'andata dei quarti di finale di Europa League, arrivano notizie molto pesanti riguardanti delle drastiche decisioni di Gerry Cardinale in vista del prossimo futuro <<<