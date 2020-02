De Laurentiis tuona: “Errori arbitrali? Si potrebbero chiedere i danni…”

MILANO – Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha parlato di arbitri in un’intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport: “Se l’arbitro, per incapacità o per altezzosità, non adopera il Var, si macchia di un delitto sportivo, perché compromette un risultato calcistico. Se si rifiuta di impiegare un mezzo così importante fa un torto anzitutto a sé stesso. Poi fa un danno sportivo e, di conseguenza, un danno economico che può essere rilevantissimo. Il Napoli quest’anno si è visto negare moltissimi rigori. Se questi torti a catena sviluppassero un danno di duecento milioni, chi li ripagherebbe? Credo che ci sia materia per avvocati di livello…”.

