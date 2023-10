Incredibile DeLa, il patron azzurro aveva offerto premio in denaro se…

Aurelio De Laurentiis da non credere. Il numero uno del Napoli sarebbe sceso a compomessi con la squadra: il loro impegno per...

Sono incredibili le indiscrezioni che ci arrivano direttamente da Napoli . Secondo quanto raccolto da fonti vicine ad Aurelio De Laurentiis , il patron azzurro avrebbe offerto un premio in denaro ai suoi calciatori in caso di vittoria contro il Milan nel match di Serie A che soi è giocato domenica sera e che è terminato due a due.

Sarebbe stato durante l'intervallo di Napoli vs Milan che Aurelio De Laurentiis sarebbe sceso negli spogliatoi a caricare i propri giocatori con questa proposta indecente. Oltre ai contratti milionari con cifre astronomiche ecco anche i "premi"...

