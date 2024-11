De La: “Napoli da Scudetto? Pensarci ora sarebbe atto di presunzione”

In esclusiva sul suo profilo di X ha parlato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha detto: “Pensare oggi allo scudetto è un errore ingannevole che può diventare un atto di presunzione che dobbiamo evitare”.

Ancora le sue parole

“L’obiettivo di tutti noi è ritornare in Europa, consapevoli che dovremo batterci con squadre del calibro dell’Inter, della Juve, del Milan, dell’Atalanta, della Lazio, della Roma, della Fiorentina e di tante altre ancora. Quindi, godiamoci questo splendido inizio di stagione e ricordiamoci che siamo una squadra in costruzione. Il Napoli è diventato non solo una squadra importante ma anche la bandiera di una città che sta vivendo una fase straordinaria di Rinascimento ”.