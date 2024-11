Sindaco San Donato: “Stadio Milan? Dopo oggi ho ulteriori certezze che…”

In esclusiva dopo l'incontro con Scaroni ha parlato il sindaco di San Donato che ha detto: "Ringrazio il Presidente Scaroni per avere accolto l’invito a confrontarci di persona sulle intenzioni del Milan . Esco da questo incontro avendo avuto ulteriore conferma della serietà e della concretezza del progetto che la società sta portando avanti per l’area San Francesco ”.

Ancora le sue parole

“Da una parte siamo consapevoli che resta ancora aperta un’ipotesi su Milano, ma del resto, come ho ribadito a Scaroni il via libera da parte della nostra Amministrazione resta vincolato al buon esito dell’Accordo di programma, che deve garantire una serie di risposte e tutele per i nostri cittadini e per il nostro territorio affinché lo stadio a San Donato possa rappresentare davvero un’opportunità".