Capitano Pergolettese: “CDK giocatore importante, basta poco per capirlo”

In esclusiva a Tuttosport ha parlato il capitano della Pergolettese che si è espresso dopo la sconfitta dei suoi contro il Milan ieri in amichevole. Luca Villa, capitano della squadra cremasca, ha parlato di Charles De Ketelaere e ha detto: "Si vede subito che ha grande tecnica, poi mi ha colpito il fatto che sia sempre pronto ad ascoltare i consigli dei compagni: ho notato che mentre era in campo Alessandro Florenzi, in inglese lo chiamava spesso per dargli dei consigli , ma anche Pioli gli ha detto qualcosa e lui ascoltava e metteva in pratica, da grande professionista”.

"È giovane ma credo che potrà dire la sua nel campionato italiano e da tifoso spero faccia la storia del Milan. Per come l'ho visto io, anche se abbiamo giocato in amichevole e bisogna vedere come sarà l'impatto per lui che arriva da un altro campionato, si capisce subito che è un giocatore importante".