Hoefkens (All. Bruges): “De Ketelaere? Vediamo cosa succede”

Al termine della partita tra Club Bruges e Genk valevole per la Supercoppa di Belgio e vinta dai compagni di Charles De Ketelaere, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Club Bruges. Stiamo parlando di Carl Hoefkens, il quale ad una domanda sul futuro del forte trequartista classe 2001 prima accostato e ora molto al Milan ha detto: “De Ketelaere? Non posso lamentarmi della sua mentalità in allenamento, era pronto per giocare e volevo portarlo con noi ma devo fare delle scelte. Se partirà? Vediamo cosa succede...". Queste le parole del tecnico di Charles De Ketelaere, ovvero Carl Hoefkens al termine della partita tra Club Bruges e Genk valevole per la Supercoppa di Belgio e vinta proprio dal Club Bruges.