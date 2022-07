De Ketelaere -Milan, continua la trattiva: ecco l’offerta dei rossoneri

Il Milan continua ad allenarsi nel ritiro estivo a Milanello per preparare al meglio la prossima stagione. I rossoneri sanno di dover lavorare sodo per realizzare anche il prossimo anno quanto di buono fatto in questa stagione. Tutti gli occhi infatti saranno puntati sui diavoli, che proveranno a conquistare lo scudetto per il secondo anno di seguito. Raggiungere questo obiettivo però non sarà semplice, con tutti gli altri club pronti a sfidare il Milan soprattutto sul mercato. Le varie squadre di Serie A infatti si stanno rafforzando e i rossoneri non vogliono essere da meno. Il mercato del Milan finora è stato bloccato dalla cessione del club al nuovo fondo RedBird e dai rinnovi di Maldini e Massara che tardavano ad arrivare. Tuttavia ora non c’è più nessuno ostacolo e, dopo l’arrivo di Origi, i diavoli si preparano ad acquistare altri profili.