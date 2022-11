De Ketelaere convocato per il Mondiale: il Milan può beneficiarne!

Arrivano buone notizie per De Ketelaere: il giocatore è stato convocato dal ct del Belgio per i Mondiali in Qatar

Redazione Il Milanista

Domenica sera il Milanscenderà in campo a San Siro per l’ultima partita del 2022, prima della pausa per il Mondiale. In questa prima parte di stagione tra i giocatori che non hanno inciso particolarmente con la maglia rossonera c’è Charles De Ketelaere. Il belga è arrivato a Milano in estate con grandissime aspettative, dettate dal grosso investimento di 35 milioni fatto su di lui dalla società meneghina. Il giovane trequartista è arrivato in Italia con la volontà di stupire e aiutare il Milan a gareggiare per alti traguardi, ma finora non ha lasciato il segno.

Ad oggi il suo rendimento è stato piuttosto deludente: zero gol in campionato e in Champions League. Un dato che preoccupa i tifosi rossoneri, vogliosi di vederlo protagonista con la maglia del Diavolo. Invece non sono per niente preoccupati a Milanello, con Stefano Pioli il primo a credere nel ragazzo. L’allenatore ha dichiarato più volte di vedere delle qualità in Charles e ha invitato tutti a pazientare. Non si deve dimenticare che il belga ha soltanto 21 anni e deve ambientarsi al calcio italiano.

Charles sta vivendo un periodo buio, perché sente su di sé le pressioni di dover fare sempre meglio. Il giocatore appare spento in campo e ha lo sguardo triste. I tifosi rossoneri sperano che il giovane possa sbloccarsi il più velocemente possibile e realizzare un salto di qualità come fatto de Leao e Tonali. Nel frattempo arrivano buone notizie: il giocatore è stato convocato dal ct del Belgio per i prossimi Mondiali in Qatar. Magari respirare un’aria diversa e mondiale può aiutare il giovane a trovare maggiore fiducia in se stesso e a tornare al Milan profondamente cambiato!