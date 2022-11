Italiano: “Domenica giocheremo contro un Milan stellare. Dobbiamo…”

L’allenatore Vincenzo Italiano ha commentato la prossima sfida della Fiorentina contro il Milan Campione d’Italia

Domenica pomeriggio il Milandisputerà l’ultima sfida del 2022 prima della sosta per il Mondiale. Gli uomini di Pioli riceveranno in casa la Fiorentina per la quindicesima giornata di campionato. I rossoneri vogliono conquistare i tre punti, per chiudere la prima parte della stagione in seconda posizione e per non allontanarsi troppo dai partenopei. I viola invece sperano di fermare i Campioni d’Italia e risalire così di qualche posizione.

Ieri durante la conferenza stampa il tecnico viola Vincenzo Italianoha parlato della crescita di Jonathan Ikone: "Gli manca cinismo, concretezza, non è questione di cattiveria. Sono caratteristiche: è bravo a puntare l'uomo e saltarlo, a smarcarsi, a fare assist. Deve crescere sotto porta, come altri compagni: stavamo mettendo in pericolo una partita nel primo tempo. Dobbiamo crescere tutti in concretezza, soprattutto quando creiamo tanto. Segniamo con continuità, lavorare paga, non mollare anche: cerchiamo di chiudere bene, concentriamoci sul Milan in questi tre giorni, poi lavoreremo sui difetti".

L’allenatore ha poi commentato la prossima sfida di campionato contro i rossoneri: "I ragazzi stavano soffrendo per un periodo in cui fai prestazioni e non vinci. Le reazioni dei ragazzi ai gol e di chi ci tiene a venire fuori da questo momento. Tutti hanno voglia di rimediare quel periodo, ma non dobbiamo fermarci. Domenica giocheremo contro un Milan stellare e cercheremo di chiudere nel migliore dei modi. Bene i tre punti, ma testa a domenica".