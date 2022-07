De Giorgis: “I giovani devono giocare perchè meritano, non perchè giovani”

In esclusiva “A Tutto Mercato” su Tutto Mercato Web Radio è intervenuto l'ex calciatore e ora procuratore Giorgio De Giorgis il quale ha parlato del nuovo corso dell'Italia e sul suo assistito Roberto Mancini ha detto: “Roberto era innanzitutto un amico. Lo portai alla Lazio dalla Sampdoria. Mi ricordo che quando passò a fare il vice allenatore si trovò ad assistere Eriksson; quando lo svedese se ne andò lui preferì non fare il secondo anche a Dino Zoff e di conseguenza scelse di tornare a giocare in Inghilterra al Leicester. I giovani? Io penso che i giovani bravi giochino. I ragazzi devono giocare se meritano, non esclusivamente perché sono giovani”.

"Le società che lavorano bene iniziano presto ad operare, ma capita che dopo qualche sconfitta nella preparazione si debba rifare il mercato. È cambiato tutto così tanto, anche se quest'anno la situazione è ancora più anomala del solito per via del mondiale". Queste le parole in esclusiva "A Tutto Mercato" su Tutto Mercato Web Radio dove è intervenuto l'ex calciatore e ora procuratore Giorgio De Giorgis.