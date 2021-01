Danilo a Sky: “Rispettiamo il Milan, ma se approcciamo bene…”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il difensore della Juventus Danilo a pochi minuti dall’inizio della partita. Ecco le sue parole: “E’ una partita molto importante, dobbiamo giocare per vincere. E’ una gara difficile, se approcciamo con l’intensità giusta diventa più semplice per noi. Rispettiamo il Milan ma sappiamo quello che dobbiamo fare”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<