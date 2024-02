Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: “In attacco può arrivare lui” / News

Il Milan cerca rinforzi importanti in attacco per il prossimo calciomercato estivo e su questo ci sono veramente pochi dubbi. Anzi, nessuno. E' ormai assodato che almeno un nuovo grande centravanti arriverà nella prossima finestra di mercato. Ma non sono neanche esclusi più colpi là davanti. Molto dipenderà da quello che accadrà per quanto riguarda la panchina rossonera e dal futuro di alcuni giocatori come Rafael Leao, Olivier Giroud e Luka Jovic.