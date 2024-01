Daniel Maldini riparte da Galliani: oggi la firma con il Monza

Il trequartista figlio di Paolo, di proprietà del Milan, andrà in prestito al Monza: a volerlo fortemente è stato proprio l'ex AD rossonero

Nuova avventura per Daniel Maldini. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il trequartista lascerà l'Empoli, ove era andato in prestito durante il mercato estivo, e andrà in prestito al Monza fino al termine della stagione. Un trasferimento che sa di Milan.

E' stato infatti Adriano Galliani a spingere fortemente per avere il figlio di Paolo in maglia biancorossa. E infatti il classe 2001 questa mattina si è recato a casa dell'Amministratore Delegato rossonero per firmare il contratto.

Un'operazione posticipata di qualche mese, visto che già l'estate scorsa il Monza lo aveva cercato, prima del trasferimento in Toscana. Con gli azzurri però Maldini ha trovato poco spazio, con sole 7 presenze, l'ultima delle quali proprio domenica contro il Milan.

