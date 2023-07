Ieri si è consumato l’addio di Daniel Maldini: ecco la formula della cessione

Dopo 67 lunghi anni il Milan non avrà più un Maldini all'interno del Milan. Con la cessione del giovane Daniel nella giornata di ieri non ci sarà più nessuno. Dopo Paolo Maldini anche il figlio lascia il Diavolo anche se non in maniera definitiva. <<<Moncada e Furlani non si fermano più. Dopo gli acquisti di Sportiello, Loftus-Cheek e Romero ecco che i prossimi obiettivi sono vicini a...!>>>