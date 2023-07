Calciomercato Milan, Moncada non si ferma più! Formazione da paura: eccola

Mai come quest'anno il calciomercato potrebbe davvero stravolgere la formazione titolare del Milan in vista della prossima stagione. Tanti giocatori sono andati via o potrebbero farlo nelle prossime settimane. Così come sono attesi veramente parecchi colpi di mercato in entrata per i rossoneri, che vogliono aprire un nuovo ciclo sotto la guida di mister Stefano Pioli. Alcuni acquisti sono già arrivati, ma il grosso ovviamente deve ancora arrivare.