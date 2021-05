Dalot: “Stagione positiva. Ibra? Uno dei migliori che il calcio abbia mai avuto”

Ecco le parole di Dalot in conferenza stampa

MILANO - Nelle ultime ore il Milan , secondo quanto riportato dalla redazione spagnola di ESPN, avrebbe deciso di confermare Diogo Dalot per la prossima stagione , quando le competizioni saranno tre (Campionato, Champions League e Coppa Italia).

Il ragazzo ha giocato l'ultima stagione in prestito al Milan dal Manchester United. Una trattativa conclusa nelle ultime ore di mercato. Maldini e Massara infatti pur di avere a disposizione il portoghese hanno accettato le condizioni dei Red Devils: prestito secco, senza nessuna possibilità di inserire un diritto di acquisto.

La stagione del portoghese ha avuto degli alti e dei bassi e il ragazzo sembrava destinato al ritorno in Inghilterra. Dalot però non rimarrà, a prescindere dalla decisione del Milan alla corte di Ole Gunnar Solskjaer.

Nella giornata odierna Diogo Dalot è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della nazionale portoghese per gli Europei di categoria:

L'esperienza in Italia - “Avere la possibilità di giocare in Italia mi ha dato la possibilità di conoscere il contesto tattico e culturale degli italiani. Dovremo aspettarci una nazionale italiana molto forte tatticamente”.

Sul futuro -“È stato senza dubbio un anno molto positivo. Giocare in un paese diverso, in un altro campionato, con un’altra cultura e un altro tipo di gioco. Quello che voglio dire è che al momento sono concentrato su questa competizione che sto per giocare”.