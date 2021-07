Dalot assist al Milan: vuole tornare in rossonero. United avvisato

Ecco cosa riporta La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Diogo Dalot, tornato allo United dopo il prestito al Milan dello scorso anno

Redazione Il Milanista

Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare per completare la rosa di Stefano Pioli e per piazzare gli esuberi come Andrea Conti e Mattia Caldara. Il secondo è prossimo al Venezia, con i lagunari che vorrebbero anche l'esterno '94. Il management rossonero però prima di cedere il terzino, vuole prima prendere il vice Calabria.

Per questo il duo mercato vuole chiudere nel minor tempo possibile l'arrivo del sostituto dell'esterno azzurro. Il rinforzo prescelto è Diogo Dalot, che la scorsa stagione ha giocato al Milan convincendo tutti. Il portoghese, terminato il prestito, è tornato al Manchester United. I Red Devils sono molto soddisfatti della crescita del ragazzo e vorrebbero vederlo nuovamente all'opera in Premier League.

Dalot vuole il Milan

Ma il terzino classe '99 potrebbe fornire un'assist vincente per Maldini. Infatti secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Dalot starebbe facendo pressioni alla dirigenza del club inglese per tornare in Italia.

Secondo la rosea infatti il ragazzo avrebbe ragionato molto sul suo futuro: con il Mondiale alle porte un'altra stagione tra panchina e tribuna allo United non lo aiuterebbe. Discorso diverso invece se dovesse tornare al Milan, dove si è trovato benissimo. Merito anche di Pioli che, apprezzando il ragazzo, gli darebbe lo spazio che merita.

Il Milan proverà a prendere il ragazzo, a differenza della scorsa stagione, in prestito con diritto di riscatto. L'obiettivo è quello di non ritrovarsi tra un anno con lo stesso enigma ma soprattutto con la possibilità che lo United lo venda a cifre altissime al miglior offerente. Il dialogo con i Red Devils è costante ma la volontà di Diogo Dalot di andare al Milan farà la differenza nella trattativa.