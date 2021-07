Caldara e Conti: futuro ancora insieme?

Mattia Caldara e Andrea Conti potrebbero vivere ancora un'avventura insieme. Un club neopromosso sarebbe pronto a ingaggiarli

Negli ultimi anni e nelle ultime sessioni di mercato, il Milan ha avuto molte trattative di mercato con l'Atalanta che hanno portato in rossonero, ad esempio, Conti, Caldara, Kessié, Kjaer. Ma guardando bene solo gli ultimi due hanno avuto un rendimento importante in rossonero.

Andrea Conti, ad esempio, a Milanello ha avuto molti infortuni che ne hanno compromesso la sua avventura in rossonero. Poi, dopo il lockdown dello scorso anno, sembra essere tornato a riprendersi il posto sulla fascia destra ma l'exploit di Calabria e di Dalot hanno relegato l'ex Atalanta in tribuna fino a gennaio. Quando il classe '94 è stato ceduto in prestito al Parma.