Dalot: “Al Milan per essere più maturo e avere maggiore minutaggio”

Ecco le parole dell'ex terzino destro del Milan Diogo Dalot dal ritiro della Nazionale portoghese sull'esperienza in Serie A

L'ex Milan, come dichiarò al giornale portoghese A Bola, dichiarò: "Ero in vacanza, ero al ristorante e ho ricevuto una telefonata dal Portogallo. È stato un momento speciale. Da tempo volevo essere in Nazionale e quindi essere qui è un motivo di orgoglio. Ho sentito dire che è un gruppo molto buono, unito e che aiuta per integrare. Spero di farlo al più presto e dare una mano".

In estate il Milan ha provato a confermare il giocatore. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto molti contatti con la dirigenza dei Red Devils senza trovare l'accordo tra le parti. I rossoneri poi, a fine mercato, hanno chiuso con la Roma per l'arrivo di Alessandro Florenzi ma soprattutto il club di via Aldo Rossi sul giovanissimo Pierre Kalulu.

Dalot nei giorni scorsi è stato convocato dalla Nazionale del Portogallo per le sfide contro Qatar e Lussemburgo e oggi è intervenuto in conferenza stampa, dove è tornato sull'esperienza in rossonero della scorsa stagione: “L’obiettivo della mia esperienza in Italia l'anno scorso era quello di essere più maturo e di giocare più partite possibile. Quello era ciò che cercavo. Sapendo che non è mai facile giocare in una squadra come lo United, ora sto cercando di guadagnarmi spazio poco a poco, dando sempre il massimo. Lottare sempre, ogni giorno. So di avere delle qualità ed è per questo che ho deciso di restare a Manchester e di accettare la sfida”.