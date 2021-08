Milan, Florenzi è arrivato. Adesso le visite mediche poi la firma sul contratto

Sta per diventare un nuovo giocatore del Milan Alessandro Florenzi, che è arrivato da Roma per sostenere le visite mediche

Redazione Il Milanista

E' sbarcato da poco a Milano Alessandro Florenzi, pronto per la sua nuova avventura al Milan. Arriva da Roma dove ha svolto con quello che è ormai il suo ex club, anche se manca ora l'ufficialità, la preparazione precampionato. E' il giorno delle visite mediche di rito, l'idoneità sportiva viatico per la firma sul nuovo contratto che legherà al club meneghino. Poi le foto con quella che sarà la sua nuova maglia e infine l'ufficialità che dovrebbe arrivare oggi nel pomeriggio tutt'al più nella giornata di domani. In ogni caso i rossoneri hanno messo a segno un nuovo colpo di mercato in questa sessione estiva.

La trattativa con la Roma

Operazione in prestito con diritto di riscatto,un milione di euro subito alla Roma e altri 4,5 se il Diavolo deciderà di riscattare il suo cartellino a titolo definitivo. Fondamentale la volontà di Florenzi, sì perché giallorossi e rossoneri non avevano trovato l'accordo prima sulla modalità del passaggio a titolo temporaneo. Inizialmente la compagine capitolina spingeva per l'obbligo di riscatto, poi l'apertura alle richieste del Diavolo. Altro scoglio era la valutazione del costo del cartellino dell'esterno, ballavano 500mila euro tra i due club. E' stato Florenzi a sciogliere il nodo rinunciando a una mensilità del suo ingaggio, che la Roma gli doveva. Una scelta come figlia della voglia di raggiungere Milanello il prima possibile, il giocatore inoltre ha rifiutato altre possibili destinazioni pur di vestire la maglia rossonera.

Jolly Florenzi

A meno che non accada un cataclisma, quindi, Stefano Pioli potrà già contare sul terzino Campione d'Europa con l'Italia di Roberto Mancini già da lunedì sera, alla prima di campionato contro la Sampdoria a Marassi. sicuramente andrà in panchina, ma è già in ballottaggio anche se tutto dipende dalle sue condizioni fisiche, con Alexis Saelemaekers. Quindi l'esordio potrebbe arrivare in un ruolo diverso rispetto a dove ha giocato ultimamente, più avanti, dietro all'unica punta nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.