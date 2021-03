Dall’Algeria – Il PSG su Bennacer: scambio o clausola rescissoria

MILANO – Il Milan post lockdown ha messo messo in luce il duo di centrocampo composto da Ismael Bennacer e Franck Kessié. Un doppio perno che ha portato la formazione di Pioli ad avere un lunghissimo periodo di imbattibilità.

La stagione di Ismael Bennacer però è stata segnata da parecchi infortuni, visto che l’algerino ha dovuto saltare ben 17 partite tra tutte le competizioni. Ma quando era in campo la sua presenza si è vista e sentita. Il metronomo però ha attirato le attenzioni dei top club, nonostante un contratto in essere con il club rossonero fino a giugno 2024. Un accordo che però contempla anche una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che preoccupa (o potrebbe preoccupare) la dirigenza rossonera.

Infatti secondo quanto riportato dai media algerini il centrocampista sarebbe finito nel mirino dei transalpini del PSG, finalisti dell’ultima finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il club sarebbe pronto a staccare e firmare un assegno da 50 milioni di euro per portare in Ligue 1 il classe ’97. Ma questo è il piano B. Infatti il direttore sportivo dei parigini non vorrebbe inimicarsi il Milan, squadra di cui è stato prima giocatore, poi dirigente (per ben due volte) e allenatore.

L’idea del brasiliano è infatti quella di proporre uno scambio, con conguaglio economico a favore della società di via Aldo Rossi. Il giocatore che salirebbe sull’altare del sacrificio è una vecchia conoscenza della Serie A: Leandro Paredes. L’argentino, in Italia, ha vestito le maglie dell’Empoli e della Roma prima del suo approdo allo Zenit San Pietroburgo.

Paredes offrirebbe diverse soluzioni tattiche per lo scacchiere di Pioli. Il classe ’94 nasce come regista e potrebbe sostituire perfettamente Bennacer, ma può essere schierato anche come trequartista, offrendo al Milan un sostituto a Calhanoglu. Certa è una cosa: se il Milan vuole puntare sul ragazzo deve, assolutamente, rinnovare il contratto dell’algerino ed eliminare la clausola rescissoria.