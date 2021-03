Calciomercato Milan, Pedullà suona l’allarme: c’è un grosso pericolo!

MILANO – Di carne al fuoco in casa rossonera ce n’è veramente tanta, soprattutto per quanto riguarda alcune situazioni spinose di calciomercato del Milan. Lo sappiamo molto bene, i primi nodi da sciogliere sono quelli relativi ai rinnovi di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. E se per gli ultimi due si respira sostanzialmente ottimismo dalle parti di Milanello, per quanto concerne il futuro del portierone rossonero tutto pare essere ancora in stand-by. Un peccato essersi ridotti agli ultimi mesi di contratto di Donnarumma e anche degli altri giocatori in ballo, visto che ora il Milan si trova alle strette e con veramente poco margine di trattativa. Ma c’è anche un’altra questione che ben presto potrebbe infiammare il mercato del Milan.

Altro pericolo all’orizzonte

Già perché tra un solo anno andrà in scadenza anche un altro perno della rosa rossonera, cioè Franck Kessie. Il Milan deve assolutamente evitare di ritrovarsi nelle stesse condizioni di oggi anche con il centrocampista ivoriano. Della questione ha parlato anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport: “E’ una questione da affrontare adesso perché Kessie, classe 1996, sta vivendo il momento migliore della sua carriera. La prestazione contro il Verona è stata sontuosa e sta giustificando l’esborso fatto diverso tempo fa. Quattro o cinque sessioni di mercato fa qualcuno lo aveva cercato, ma lui si è sempre opposto alla cessione.

Adesso Kessie è un giocatore che non ha quotazione, l’asticella si alza sempre più e il suo valore cresce a dismisura. Ecco perché bisognerebbe affrontare l’argomento rinnovo per tempo“. Parole chiare e che certamente ogni tifoso rossonero condivide appieno. Anche perché le ultime notizie che stanno iniziando a circolare intorno a Kessie non fanno dormire sonni sereni. Alcuni top club del calibro del Chelsea, del Tottenham e del Real Madrid infatti avrebbero già fiutato il possibile colpaccio. Il Milan dunque è avvisato. Ma non è ancora tutto per quanto riguarda le future mosse di mercato del club rossonero. Nel mirino di Maldini infatti ci sarebbero già alcuni grossi obiettivi in vista della prossima estate: ben 13 nomi caldissimi, ecco la lista della spesa competa <<<