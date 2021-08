Dalla Russia – Milan presto una nuova offerta per Vlasic

Il portale russo euro-football.ru riporta l'indiscrezione che il Milan starebbe preparando una nuova offerta per Nikola Vlasic

Sono tanti i nomi visionati dal Maldini e Massara, ma nelle ultime ore sono crollate le possibilità di vedere in rossonero lo sloveno Ilicic. L'atalantino avrebbe deciso di rimanere, nonostante l'accordo con il Milan, alla corte di Gasperini. E ora il duo mercato deve trovare un nuovo obiettivo per la trequarti.

E per questo torna di moda il nome di Nikola Vlasic. Il croato classe 1997, in forza al CSKA Mosca, piace molto alla dirigenza di via Aldo Rossi e non disdegnerebbe il suo arrivo all'ombra del Duomo. Ma la trattativa non è facile.