Sono ore roventi per quel che riguarda il calciomercato del Milan. La società rossonera, infatti, sta cercando di chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita per garantire a Stefano Pioli, a una settimana dall’inizio del campionato, quanto più materiale possibile per iniziare al meglio la stagione. Il cerchio potrebbe essere chiuso grazie a tre ottime operazioni low cost<<<