Dal Real Madrid un doppio colpo: Maldini rinnova lo storico asse

Le ultime novità sul mercato del Milan possono portare due colpi da Madrid.

La storia rende indissolubilmente legate Milan e Real Madrid . Si tratta infatti delle due squadre europee che più hanno vinto nella storia del calcio. Squadra che per anni e anni hanno battagliato al vertice del calcio mondiale, contendendosi trofei, sfornando talenti, disintegrando primati. Oggi Milan e Real Madrid si trovano meno insieme , complice il crollo avuto dai rossoneri negli ultimi anni. Ma il mercato regala sempre possibilità . In tal senso il rapporto tra il club di Perez e quello di Elliott è ottimo, tanto che Maldini è pronto a piazzare due colpi proprio dalla capitale spagnola.

IL SOSTITUTO DI HAKAN CALHANOGLU - Negli uffici di via Aldo Rossi dove stanno comunque valutando tantissimi nomi per il ruolo di trequartista dopo l'addio di Calhanoglu. Ma ai rossoneri serve un grande numero 10. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il primo indiziato è un ritorno di fiamma. Si tratta di DaniCeballos, calciatore che il Milan che aveva già cercato lo spagnolo nell'estate 2019: Boban e Maldini avrebbero voluto prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma non si trovò l'accordo definitivo e così Ceballos finì poi in prestito all'Arsenal dove ha giocato le ultime due stagioni.