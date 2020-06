Da Milanello, il report di ieri: squadra e dirigenza in campo

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli, per iniziare la preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Diavolo ospitare la Roma, domenica 28 giugno alle 17.15, a San Siro. Presenti a Milanello, per assistere da vicino al lavoro dei rossoneri, anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Squadra in campo alle 10.30 per l’attivazione muscolare composta da una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi e le sagome. A seguire, per terminare la fase dedicata al riscaldamento, spazio ad alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con il gruppo diviso in due parti, alternandosi in due diverse zone per svolgere delle esercitazioni tecniche alla massima intensità possibile. In chiusura, possesso palla e partitella su campo ridotto.

