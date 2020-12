Da Milanello, il report del 30 dicembre 2020: focus tattico

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – I rossoneri sono tornati a Milanello dopo la sosta per le vacanze di Natale martedì 29 dicembre. Ci si è ritrovati per preparare al meglio la sfida contro il Benevento. La partita è prevista per domenica 3 gennaio 2021 allo stadio “Ciro Vigorito” del capoluogo di provincia campano.

(fonte: acmilan.com) Primo allenamento a ranghi completi dopo la sosta natalizia per i rossoneri. A Milanello, infatti, la squadra, dopo aver fatto colazione, è scesa in campo alle 11.30 sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Come di consueto, la sessione odierna è iniziata in palestra, dove i rossoneri hanno svolto l’attivazione muscolare prima di uscire sul centrale per un torello fatto all’interno del cerchio di centrocampo. Successivamente, la squadra è stata divisa in due gruppi che si sono alternati in due diverse stazioni: esercitazioni tecniche nella prima; lavoro atletico focalizzato sulla rapidità nella seconda. Terminata la prima parte, Mister Pioli ha dato il via alla parte tattica, chiusa dalla consueta partitella su campo ridotto.

