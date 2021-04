Da Milanello, il report del 19 aprile 2021: si pensa già al Sassuolo

Le ultime notizie da Milanello: il report della sessione di allenamento di ieri.

MILANO - Dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa con le reti di Rebic e l'autogoal di Scamacca, il Milan ha iniziato a preparare il prossimo impegno: in campionato il club rossonero ospiterà il Sassuolo, reduce dal successo per 3-1 ottenuto contro la Fiorentina, nel match valido per la 32esima giornata di Serie A in programma domenica 18 aprile alle 18:30 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. La gara sarà trasmessa in diretta SkySport.

Squadra di nuovo a Milanello questa mattina per l'allenamento in preparazione di Milan-Sassuolo, in programma mercoledì 21 aprile a San Siro alle ore 18.30. Presenti all’allenamento Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per chi è sceso in campo ieri dall’inizio; gli altri componenti della rosa, invece, dopo aver svolto il riscaldamento con una serie di torelli a tema, hanno disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera, con questo undici: Tătăruşanu; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Dalot; Tonali, Meïte; Krunić, Díaz, Hauge; Castillejo.

Le parole di Pioli

"Sappiamo che abbiamo un obiettivo importante da raggiungere e che ci aspettano altre sette partite difficilissime. Potevamo chiudere la gara già nel primo tempo. Abbiamo sprecato tanto, anche troppo. Alla fine abbiamo rischiato, però la squadra è stata sul pezzo fino all'ultimo secondo e non ha mai mollato. Questo è molto importante. Siamo stati bravi a sfruttare gli spazi e a reggere quando c'è stata la reazione degli avversari. Il Genoa ci ha chiuso gli spazi sulla corsia mancina, ma siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che si sono creati dall'altro lato. Scudetto? Sono già tre o quattro gare che non lottiamo più per la vittoria del campionato. L'Inter ha vinto tantissime partite, accumulando un vantaggio troppo ampio. Però per noi sarebbe eccezionale riportare il Milan in Champions League: questo è il nostro grande obiettivo e raggiungerlo sarebbe straordinario. Dobbiamo ancora stringere i denti, perché mancano ancora sette giornate alla fine del campionato e ci sono tante pretendenti per i posti che valgono l'ingresso alla prossima Champions. Atalanta, Juve, Napoli, Lazio, Roma: sono tutte molto forti. Mercoledì ci aspetta un'altra sfida difficilissima col Sassuolo nel turno infrasettimanale, quindi dobbiamo continuare a lavorare duramente".