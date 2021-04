Da Milanello, il report del 16 aprile 2021: in campo per Milan-Genoa

Le ultime notizie da Milanello: il report della sessione di allenamento di ieri.

MILANO - Dopo la vittoria per 1-3 sul Parma con le reti di Rebic, Kessie e Leao , il Milan ha iniziato a preparare il prossimo impegno: in campionato il club rossonero ospiterà il Genoa , reduce dalla sconfitta per 3-1 contro la Juventus, nel match valido per la 31esima giornata di Serie A in programma domenica 18 aprile alle 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. La gara sarà trasmessa in diretta da DAZN .

"Mi piace quando i miei giocatori rispettano e riflettono le nostre sensazioni. Era una partita delicata perché con la Sampdoria non abbiamo giocato da Milan. Oggi potevamo far meglio contro un avversario difficile da affrontare, ci siamo incasinati un po' la partita, ma l'importante è vincere. Vittoria in trasferta? È strano, non essendoci tifosi né in casa né fuori le partite sono molto simili. Ciò che conta è la media punti che noi dobbiamo mantenere per riportare il Milan in Champions League; sappiamo che dobbiamo superare squadre importanti. Testa alla prossima partita in casa col Genoa. Ci stiamo giocando la Champions contro squadre in grado di vincere 7-8 partite di fila, non possiamo fare conti. Ci siamo persi un po' troppo a fare calcoli troppo in avanti. Dobbiamo rimanere concentrati sulla prossima partita, mantenendo l'attuale media punti: testimonierebbe la crescita della squadra dopo un campagna europea di ottimo livello, a testa alta, migliorando tantissimo il campionato precedenti e confermando gli obiettivi di inizio stagione".