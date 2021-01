Da Milanello, il report del 10 gennaio 2021: è tempo di Coppa Italia

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Le ultime notizie da Milanello: il report della sessione di allenamento di ieri fornito da acmilan.com, sito ufficiale del Milan:

Rossoneri al lavoro anche ieri mattina in preparazione del prossimo impegno che li vedrà affrontare ancora il Torino, dopo la vittoria in campionato, nella gara a eliminazione diretta valida per gli Ottavi di finale di Coppa Italia e in programma martedì 12 gennaio alle 20.45 a San Siro. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Sessione defaticante in palestra per gli undici titolari di ieri sera, in campo il resto della rosa che ha iniziato il riscaldamento con una serie di torelli a tema, proseguendo con alcune esercitazioni sul possesso e poi con una partitella su campo ridotto che ha chiuso la giornata odierna.

"Devo dire – ha svelato Stefano Pioli dopo la vittoria in campionato sul Torino – che non sono stato sorpreso, mi aspettavo questa risposta. La squadra è giovane ma forte. Abbiamo giocato un primo tempo di altissimo livello, poi nel secondo tempo è stato normale gestire e soffrire un po'. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Abbiamo perso contro una squadra molto forte, ma la prestazione nostra è stata importante. Dobbiamo essere sempre più determinati. Si ma ero sereno e fiducioso, sapevo che i ragazzi avrebbero metabolizzato gli errori e soprattutto nel primo tempo l'abbiamo fatto. Gli infortuni? Non sappiamo ancora niente su Diaz e Tonali. Mi auguro che non siano cose di lungo tempo. Non credo assolutamente che Leao fosse da ammonizione, mai vista un'ammonizione del genere a metà campo".