Da Milanello, il programma del 16 gennaio 2021: allenamento mattutino

MILANO – Il Milan, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Torino e la vittoria, sempre sui granata, in campionato nella scorsa giornata, sta preparando la sfida con il Cagliari, valida per la 18esima giornata di Serie A ed in programma lunedì alla “Sardegna Arena”. Per oggi, il programma prevede un solo allenamento, sempre al mattino.

Nella giornata di ieri, come riportato da acmilan.com, il report della sessione di allenamento dei rossoneri: mattina di lavoro per i rossoneri ieri a Milanello: la squadra si è ritrovata per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per dare il via alla sessione odierna di allenamento. Squadra divisa in gruppi ieri mattina per effettuare del lavoro aerobico, con una corsa lungo il perimetro del campo, e una serie di test fisici eseguiti in palestra.

Le parole di Kalulu

"Da subito – ha affermato Kalulu a MilanTV – mi sono sentito molto orgoglioso, per me era il primo contratto da professionista. E' una grande emozione. E poi il Milan è un club storico, quindi è normale essere fieri. Era la vigilia di Sparta-Milan e il mister mi ha chiesto se avessi già giocato come centrale, ho risposto di sì. Mi ha messo in campo ed è andata bene. E' stato tutto abbastanza semplice. Col Parma è stata un po' una sorpresa, è successo tutto in fretta nei primi minuti di gioco. Ma dopo la sorpresa bisognava entrare in partita subito e credo di esserci riuscito. Onestamente non c'è stato il tempo di provare troppa emozione, è stato tutto molto veloce. Con Romagnoli ci capiamo bene in campo, mi consiglia quale posizione tenere. Ci coordiniamo bene. Anche con gli altri difensori mi trovo bene, ci parliamo e seguiamo gli stessi principi di gioco e giochiamo a calcio, semplice".